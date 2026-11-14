Москва14 нояВести.В Челябинске арестовали 46-летнего жителя Курганской области по обвинению в покушении на убийство бывшей сожительницы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области в MAX.
Инцидент произошел во время новогодних праздников в 2024 году на улице Дзержинского в Челябинске.
Между сожителями произошел конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил женщину по голове и не давал покинуть квартиру, перегородив ей входную дверь и удерживая силой.
Когда потерпевшей удалось освободиться, она попыталась позвонить в полицию, но мужчина выкинул ее телефон в окно. Тогда женщина решилась на отчаянный поступок.
Пытаясь спастись, потерпевшая выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мужчина покинул жилище и впоследствии скрылся на территорию Курганской областисказано в сообщении
К счастью, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая выжила, но до сих пор продолжает проходить реабилитацию.
Фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство. В публикации уточняется, что мужчина не смог довести свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Расследование уголовного дела продолжается.