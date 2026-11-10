Москва10 нояВести.В городе Березники Пермского края арестован мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование, совершенном с угрозой убийством, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России.
По данным следствия, ночью 28 октября 50-летний подозреваемый, находясь в квартире в Березниках, предложил 32-летней девушке вступить с ним в половую связь. Она попыталась покинуть квартиру через балкон. Однако злоумышленник держал девушку за руки и настаивал на своем. Получив отказ, он толкнул свою жертву. Она упала и получила многочисленные травмы. Пострадавшую увезли в больницу.
Подозреваемый задержан. По ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинениеговорится в публикации
Расследование возбужденного по этому факту уголовного дела продолжается.