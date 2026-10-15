В Челябинске приступили к строительству четвертого тоннеля метротрамвая В Челябинске стартовала проходка четвертого тоннеля метротрамвая

Москва15 окт Вести.В Челябинске приступил к работе четвертый тоннелепроходческий комплекс - его задействовали на строительстве линии метротрамвая "Север – Юг". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда развития территорий.

Отмечается, что комплекс начал прокладывать левый тоннель на участке между остановками "Улица Косарева" и "Торговый центр".

Четвертый тоннелепроходческий комплекс начал работу в Челябинске при строительстве линии метротрамвая "Север - Юг". Он приступил к механизированной проходке левого перегонного тоннеля от остановочного пункта "Улица Косарева" на участке до станции "Торговый центр" говорится в публикации

Длина участка - 1 165 метров, работы идут на глубине от 10 до 43 метров. Комплексу "Таисия" предстоит смонтировать почти 16 тысяч тонн железобетонных конструкций и вынуть порядка 40 тысяч кубометров грунта. Финансирование обеспечивают инфраструктурные бюджетные кредиты.

Еще два комплекса прокладывают тоннели на южном участке - от остановочного пункта "Улица Овчинникова" в сторону станции "Торговый центр". Третий ведет проходку от "Улицы Косарева" к "Торговому центру" на северо-западном участке линии.

Проект первой линии метротрамвая "Север - Юг" в Челябинске длиной более 9 километров реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он предполагает две подземные станции – "Площадь Революции" и "Торговый центр", а также наземные остановочные пункты "Улица Овчинникова", "Улица Косарева" и "Улица Каслинская". Они соединят ключевые районы города: метротрамвай частично снимет нагрузку с дорог и сократит время в пути.