В Москве прокладывают тоннель между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро

В метро Москвы идет прокладка соединительной ветки между двумя линиями В Москве прокладывают тоннель между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро

Москва25 окт Вести.В московском метро начинается прокладка соединительной ветки между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями. Об этом в мессенджере МАХ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Щиту "Эсмина" предстоит пройти свыше 565 метров и проложить однопутный тоннель от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в сторону станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии. Работы будут идти в Даниловском районе, в пойме Москвы-реки говорится в сообщении

Уточняется, что максимальная глубина заложения составит 23,8 метра. Работы будут вестись в сложных гидрогеологических условиях: преимущественно в насыпных грунтах и водонасыщенных песках различной крупности.

Также Сергей Собянин рассказал о строительстве станции первого участка Бирюлевской линии, завершить которое планируется в 2028 году. Участок свяжет БКЛ, МЦК, Троицкую и Замоскворецкую линии.