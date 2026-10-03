Москва3 окт Вести.В Челябинске ученые Южно-Уральского государственного университета создали новую технологию сварки металлов с применением ультразвука. Такой метод позволяет прочно соединять детали автомобиля и даже самолета. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

При обычной сварке, например, алюминиевой двери к стальному кузову автомобиля, на стыке образуется твердый, но хрупкий слой, который может треснуть и привести к отслоению детали. Российские ученые вместе с коллегами из Китая нашли выход: вместо простого плавления металлов электрическим током в процесс точечной сварки добавлять ультразвуковые волны.

В новую технологию точечной сварки добавили ультразвуковые волны мощностью около 1200 ватт. Результаты испытаний впечатляют: прочность соединений выросла вдвое, срок службы деталей увеличился почти в два раза говорится в сообщении

По словам специалистов, новая технология позволит создать электромобили с легким кузовом, которые проедут дальше на одном заряде, а также легкие самолеты, которые смогут перевозить больше пассажиров или багажа.