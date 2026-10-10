В Черкесске Росгвардия задержала подозреваемого в незаконном обороте оружия

В Черкесске задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия В Черкесске Росгвардия задержала подозреваемого в незаконном обороте оружия

Москва10 окт Вести.Сотрудники СОБР "Клинок" Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике совместно с коллегами из ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу провели операцию по задержанию жителя Черкесска, подозреваемого в незаконном обороте оружия.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом АПС, патроны калибра 9 мм в количестве 99 штук, 2 мобильных телефона и пакет документов сообщила пресс-служба Росгвардии

В отношении задержанного продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.