Москва10 октВести.Сотрудники СОБР "Клинок" Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике совместно с коллегами из ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу провели операцию по задержанию жителя Черкесска, подозреваемого в незаконном обороте оружия.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом АПС, патроны калибра 9 мм в количестве 99 штук, 2 мобильных телефона и пакет документовсообщила пресс-служба Росгвардии
В отношении задержанного продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.