Девушка в Чернигове угостила солдат ВСУ у блокпоста бургерами со взрывчаткой

В Чернигове девушка угостила военных бургерами со взрывчаткой Девушка в Чернигове угостила солдат ВСУ у блокпоста бургерами со взрывчаткой

Москва23 июл Вести.В Чернигове девушка передала на блокпост военным упаковки с фастфудом, внутри которых оказалась самодельная бомба. Об этом сообщает украинский портал Cheline.

Инцидент произошел на выезде из Чернигова в направлении Киева. Девушка якобы в знак благодарности передала солдатам ВСУ несколько пакетов с бургерами, после чего уехала. В одном из них оказалось спрятано самодельное взрывное устройство.

По данным портала, "взрывной" бургер отнесли на безопасное расстояние от людей и блокпоста, поэтому все военные остались живы.

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