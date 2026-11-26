"Северный ветер": жители Черниговской области все чаще сопротивляются ТЦК

В Черниговской области растет количество случаев сопротивления сотрудникам ТЦК "Северный ветер": жители Черниговской области все чаще сопротивляются ТЦК

Москва26 ноя Вести.В Черниговской области учащаются случаи силового противодействия сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК) со стороны местных жителей, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В некоторых районах жители объединяются в группы противодействия ТЦК.

Местные источники сообщают, что в области растет количество случаев силового сопротивления со стороны гражданских в отношении групп оповещения ТЦК отмечает "Северный ветер"

Между тем на Украине могут ужесточить мобилизацию из-за потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Киеве обсуждают возможность наделить сотрудников ТЦК дополнительными правами для пополнения ВСУ личным составом.