Москва24 сен Вести.За 17 лет мошенники похитили 1,8 миллиона рублей, начисленных умершему мужчине в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте прокуратуры республики.

Установлено, что после смерти в 2006 году жителя села Новосаситли Кизилюртовского района были похищены начисленные ему с 2006 по 2023 годы пенсионные средства в размере более 1,8 миллиона рублей