Москва24 сенВести.За 17 лет мошенники похитили 1,8 миллиона рублей, начисленных умершему мужчине в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте прокуратуры республики.
Установлено, что после смерти в 2006 году жителя села Новосаситли Кизилюртовского района были похищены начисленные ему с 2006 по 2023 годы пенсионные средства в размере более 1,8 миллиона рублейговорится в сообщении
Ущерб нанесен Соцфонду РФ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.