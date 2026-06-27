В Дагестане разобрались с продавцом кукурузы, изгнавшим с пляжа конкурента В полиции Дагестана нашли возмутившегося конкуренцией продавца кукурузы на пляже

Москва27 июн Вести.Полиция Дагестана нашла продавца кукурузы на пляже в Каспийске, который обидел конкурента-подростка, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева.

Сообщения о конфликте ранее появились в соцсетях. Как утверждали очевидцы, мужчина продает кукурузу по 150 рублей, подросток же предлагал большие початки по 100 рублей, за что и был изгнан им с пляжа.

Разобрались! Полицейские Каспийска в течение часа установили и доставили в отдел мужчину, вступившего в конфликт с подростком говорится в сообщении

Отпираться 34-летний житель Ленинкента не стал. Версия очевидцев оказалась верной: дело было в нездоровой конкуренции, подчеркнула Гариева. В отношении мужчины составлен административный материал по статье о мелком хулиганстве.