Москва5 июлВести.Полицейские Дагестана задержали мужчину, подозреваемого в поджоге 170 газовых труб, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по республике в Telegram-канале.
Сотрудниками УУР МВД Дагестана раскрыто ранее совершенное преступление. 25 июня этого года 38-летний житель Карабудахкентского района на окраине села Гели совершил поджог 170 пластиковых труб диаметром 225 мм, предназначенных для проведения газопроводаотметили в пресс-службе
Там также уточнили, что ущерб, нанесенный мужчиной, оценивается в 6 млн рублей.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленных уничтожении или повреждении имущества.