Поджигатель труб в Дагестане нанес ущерба на 6 млн рублей

В Дагестане задержали мужчину, поджегшего 170 газовых труб Поджигатель труб в Дагестане нанес ущерба на 6 млн рублей

Москва5 июл Вести.Полицейские Дагестана задержали мужчину, подозреваемого в поджоге 170 газовых труб, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по республике в Telegram-канале.

Сотрудниками УУР МВД Дагестана раскрыто ранее совершенное преступление. 25 июня этого года 38-летний житель Карабудахкентского района на окраине села Гели совершил поджог 170 пластиковых труб диаметром 225 мм, предназначенных для проведения газопровода отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что ущерб, нанесенный мужчиной, оценивается в 6 млн рублей.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленных уничтожении или повреждении имущества.