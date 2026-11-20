Москва20 нояВести.Часть задержанных в Турции россиянок до сих пор находятся в депортационном центре, сообщает пресс-служба дипмиссии РФ.
В ведомстве отметили, что им оказывают необходимую консульскую помощь.
Часть задержанных остаются в депортационном центре "Акюрт". Посольство продолжает следить за ситуацией и оказывать необходимое консульское содействие нашим гражданамуточняют российские дипломаты
В конце октября стало известно, что в нескольких ночных клубах Анкары прошли полицейские рейды. Правоохранители задержали около 34 граждан России. В качестве причины ареста турецкие власти назвали "нарушение морали и общественной безопасности".
Через время некоторых россиянок депортировали по решению суда. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Турции, женщины могли стать жертвами обмана при трудоустройстве.