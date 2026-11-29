В ДНР ликвидировали командира боевиков нацбата "Карпатская Сечь" В ДНР ликвидировали командира взвода связи нацбата "Карпатская Сечь" Дегтярева

Москва29 ноя Вести.Один из командиров боевиков националистического батальона "Карпатская Сечь" Виталий Дегтярев был ликвидирован российскими военными в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

В районе Славянска в ударом дрона ликвидирован командир взвода связи нацбата "Карпатская Сечь" Дегтярев Виталий Сергеевич (20.04.1980 г.р.) с позывным "Таксист". Был идейным нацистом-русофобом, активным участником "майдана" и АТО говорится в сообщении

Ранее в субботу, 28 ноября, "Северный ветер" сообщал о ликвидации офицера штурмовой бригады "Лють" украинской Нацполиции в ДНР, а также еще трех командиров Вооруженных сил Украины на Краматорском направлении.