В ДНР ликвидировали боевика штурмовой бригады "Лють" и еще трех офицеров ВСУ Трех офицеров ВСУ и боевика штурмовой бригады "Лють" ликвидировали в ДНР

Москва28 ноя Вести.Капитана штурмовой бригады "Лють" и еще трех членов командного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали в Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Как отмечает источник, ликвидированный боевик - капитан Максим Штембер 1997 года рождения. Бригада "Лють" была образована в начале 2023 года и входит в состав украинской Нацполиции.

Также источник уточняет, что три офицера войск противника были ликвидированы на Краматорском направлении. В числе убитых - начальник медпункта 125 омбр ВСУ капитан Алексей Коротич (1978 г.р.), командир инженерного взвода 3 батальона 91 бригады поддержки ВСУ лейтенант Артем Каращук (2005 г.р.), а также старший лейтенант Иван Сидоренко (2004 г.р.).

Ранее сообщалось о ликвидации майора ВСУ во время его служебной командировки в Харьков.