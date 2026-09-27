В Доме Моды Зайцева рассказали про новую коллекцию Модельер Красников: новая коллекция Дома Моды Зайцева сохраняет ДНК бренда

Москва27 сен Вести.На Московской неделе моды Дом Моды Вячеслава Зайцева представили новую коллекцию. Подробности о смыслах, которые дизайнеры вложили в наряды, информационной службе "Вести" рассказал дизайнер Дома Моды Вячеслава Зайцева Николай Красников.

Седьмая Московская неделя моды проходит с 26 сентября по 1 октября в Москве в ЦВЗ "Манеж". В рамках недели моды пройдут показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов, шоурум, лекторий, а также фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

Это первая коллекция после ухода создателя. Мы пытались сохранить ДНК дома бренда, ключевые моменты, которыми дом моды славится – это театральность, это любовь к русскому стилю заявил Красников

Модельер Егор Зайцев скончался в возрасте 64 лет после продолжительного онкологического заболевания. Пост гендиректора Дома моды Зайцев-младший занял в 2019 году, сменив на нем своего отца - Вячеслава Зайцева.