Москва27 сенВести.На Московской неделе моды Дом Моды Вячеслава Зайцева представили новую коллекцию. Подробности о смыслах, которые дизайнеры вложили в наряды, информационной службе "Вести" рассказал дизайнер Дома Моды Вячеслава Зайцева Николай Красников.
Седьмая Московская неделя моды проходит с 26 сентября по 1 октября в Москве в ЦВЗ "Манеж". В рамках недели моды пройдут показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет локальных брендов, шоурум, лекторий, а также фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.
Это первая коллекция после ухода создателя. Мы пытались сохранить ДНК дома бренда, ключевые моменты, которыми дом моды славится – это театральность, это любовь к русскому стилюзаявил Красников
Модельер Егор Зайцев скончался в возрасте 64 лет после продолжительного онкологического заболевания. Пост гендиректора Дома моды Зайцев-младший занял в 2019 году, сменив на нем своего отца - Вячеслава Зайцева.