Автомобилист погиб в ДТП с участием трех машин в ЕАО

В дорожной аварии с участием трех машин в ЕАО погиб автомобилист Автомобилист погиб в ДТП с участием трех машин в ЕАО

Москва4 окт Вести.В Еврейской автономной области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех машин погиб один из автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла 3 октября на федеральной трассе в Смидовичском районе. Предварительно установлено, что автомобилист на Nissan X-Trail неправильно выбрал дистанцию до движущейся впереди машины и врезался в Mitsubishi Outlander.

От удара автомобиль Nissan выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем (фурой). Водитель Nissan X-Trail, мужчина 1990 года рождения, погиб на месте говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются причины ДТП.