В Свердловской области 6-летняя девочка погибла в ДТП с двумя фурами

В ДТП с тремя автомобилями на свердловской трассе погибла 6-летняя девочка В Свердловской области 6-летняя девочка погибла в ДТП с двумя фурами

Москва27 ноя Вести.Утром в пятницу, 27 ноября, в Пышминском районе Свердловской области произошла авария с участием Audi, "Камаза" и Scania, в которой погибла 6-летняя девочка. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона на платформе MAX.

27 ноября 2026 года около 7.35 часов на 177-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень в Пышминском районе произошло столкновение легкового автомобиля "Ауди" с попутно двигавшимися грузовыми автомобилями "Камаз" и "Скания", в результате которого погиб ребенок говорится в публикации

По предварительным данным, легковой автомобиль Audi под управлением 40-летнего мужчины направлялся из Тюмени в сторону Екатеринбурга. Водитель не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль над машиной и врезался в грузовики, ехавшие в попутном направлении

Девочка скончалась на месте от полученных травм. Отмечается. что в момент ЧП она была в детском удерживающем устройстве.

Еще три пассажира легковушки - мать водителя 63 лет, его 9-летняя дочь и 41-летний родственник - получили травмы разной степени тяжести. Их на скорой доставили в Пышминскую центральную районную больницу. Все пострадавшие и погибшая - из Тюменской области.

Сам водитель от госпитализации отказался, остальные участники ДТП не пострадали.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Движение в сторону Екатеринбурга пока идет по одной стороне.