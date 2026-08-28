Москва28 авгВести.Преступники в Египте похитили 105 килограммов курицы из ехавшего на высокой скорости грузовика. В социальных сетях инцидент сравнили с ограблениями из американской кинофраншизы "Форсаж".
Видео с ограблением сняли на шоссе в Каире. На кадрах двое мужчин быстро перебрасывают коробки из грузовика, ехавшего на высокой скорости, в пикап, на капоте которого преступники пытаются удержаться. Водитель грузовика рассказал, что перевозил четыре тонны курицы с фабрики и не обратил внимания на мужчин. Исчезновение 105 килограммов птицы он обнаружил только после происшествия, пишет портал Cairo24.
Местная полиция в беседе с РИА Новости подтвердила факт задержания грабителей. В ходе следственных действий правоохранителям удалось раскрыть группировку из шести подозреваемых, уже имеющих уголовное прошлое.
В ходе операции по их задержанию подозреваемые открыли огонь по полиции. В результате ликвидированы трое подозреваемых, еще трое задержаны. Также конфисковано оружие и использованный при ограблении автомобильрассказали в МВД Египта
Пользователи в соцсетях прозвали преступление "голливудским" из-за его схожести с ограблением в фильмах франшизы "Форсаж", но киногерои похищали не курицу, а деньги и драгоценности.
В скором времени судом будет избрана мера пресечения для задержанных.
Ранее газета Financial Times объяснила, почему курица стала самым популярным мясом в мире.