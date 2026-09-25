В Эгейском море загорелся греческий паром Skai: паром загорелся у берегов Греции

Москва25 сен Вести.Пожар возник на греческом пароме Blue Carrier 2 в Эгейском море. Об этом сообщает телеканал Skai.

Огонь распространился в грузовом отделении судна. Всех находившихся на борту пассажиров и членов экипажа эвакуировали на остров Тинос. Всего на пароме находились 28 членов экипажа и более 29 пассажиров. Пострадавших нет.

В трюме судна остались легковые и грузовые автомобили.

К 16.00 по местному времени (совпадает с мск) к месту происшествия подошел 70-метровый буксир Aigaion Pelagos. По данным телеканала, судно обладает широкими возможностями для тушения пожаров.

Владелец парома, компания Attica Group, поручила специализированным организациям принять необходимые меры для защиты окружающей среды и управления судном после пожара.