Москва1 октВести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге по итогам 63-й сессии Совета ООН по правам человека рассказал о последствиях украинских атак на гражданскую инфраструктуру Энергодара. По его словам, ударами дронов были уничтожены пять из шести крупных продуктовых супермаркетов в городе.
На момент моего посещения Запорожской области в городе Энергодаре, где проживало до 20 тысяч человек, украинскими дронными ударами были уничтожены пять из шести крупных продуктовых супермаркетовотметил дипломат
Мирошник также сообщил, что во время его поездки в город украинские формирования нанесли удар по продовольственному складу, где хранилось до 80 тонн продуктов.
По словам Мирошника, почти 2 тысячи мирных жителей пострадали от ударов ВСУ в августе.