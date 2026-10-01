В Энергодаре дронами ВСУ уничтожены почти все крупные супермаркеты Мирошник: ВСУ ударами дронов уничтожили 5 из 6 супермаркетов в Энергодаре

Москва1 окт Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге по итогам 63-й сессии Совета ООН по правам человека рассказал о последствиях украинских атак на гражданскую инфраструктуру Энергодара. По его словам, ударами дронов были уничтожены пять из шести крупных продуктовых супермаркетов в городе.

На момент моего посещения Запорожской области в городе Энергодаре, где проживало до 20 тысяч человек, украинскими дронными ударами были уничтожены пять из шести крупных продуктовых супермаркетов отметил дипломат

Мирошник также сообщил, что во время его поездки в город украинские формирования нанесли удар по продовольственному складу, где хранилось до 80 тонн продуктов.

По словам Мирошника, почти 2 тысячи мирных жителей пострадали от ударов ВСУ в августе.