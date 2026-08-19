Москва19 авгВести.Авторы школьных учебников по химии в Эстонии не упоминают имя русского ученого Дмитрия Менделеева при изучении периодической таблицы химических элементов. Об этом рассказала РИА Новости переехавшая в Россию жительница республики Оксана.
По ее словам, сама таблица в учебниках присутствует, однако ее называют просто "Периодической таблицей химических элементов", без указания имени создателя.
Таблицы Менделеева (в эстонских школьных учебниках. - Прим. ред.) остались, но его имени никто не упоминаетсказала собеседница агентства
Периодическая система была создана Менделеевым в 1869 году. Она стала одним из важнейших научных достижений XIX века и используется в образовательных учреждениях по всему миру.