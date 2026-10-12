Москва12 окт Вести.Юлле Мадизе официально вступила в должность президента Эстонии, сменив на этом посту Алара Кариса. Во время инаугурации она принесла присягу, сообщает ERR.

Вступая в должность президента Эстонии, я, Юлле Мадизе, клятвенно заверяю, что буду отстаивать конституцию и законы Эстонской Республики, по справедливости использовать данную мне власть, верой и правдой исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности во имя блага народа Эстонии передает ее слова издание

С 2015 года Мадизе занимала пост канцлера права Эстонии. В этой должности она отвечала за конституционный надзор над новыми законопроектами, а также защищала права человека в случаях нарушений со стороны государства. В конце 2021 года ее переизбрали на второй срок.

В сентябре Рийгикогу, парламент Эстонии, назначил Мадизе президентом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101.