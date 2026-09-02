Москва2 сенВести.Эстонский парламент избрал новым президентом страны бывшего канцлера права Юлле Мадизе, сообщает национальное гостелерадио ERR.
Депутаты Рийгикогу (Парламента. - Прим. ред.) в среду избрали канцлера юстиции Юлле Мадизе президентом Эстонии. На тайном голосовании она получила 71 голос при необходимых 68сказано в сообщении
Уточняется, что Мадизе вступит в должность президента страны 12 октября после принесения присяги народу Эстонии.
Эстония является парламентской республикой. Главой исполнительной власти выступает премьер-министр, а роль главы государства — избираемого парламентариями президента — преимущественно представительская.
Ранее в парламенте Эстонии призвали полностью закрыть границу с Россией.