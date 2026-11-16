В Екатеринбурге судят экс-вице-мэра из за травмы ребенка в ТЦ "Ботаника Молл"

В Екатеринбурге судят владельца ТЦ из-за травмы ребенка на эскалаторе В Екатеринбурге судят экс-вице-мэра из за травмы ребенка в ТЦ "Ботаника Молл"

Москва16 ноя Вести.В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу бывшего вице-мэра города Ильи Борзенкова о травмировании ребенка на эскалаторе торгового центра "Ботаника Молл". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области в MAX.

Заседание состоялось 16 ноября в Чкаловском районном суде.

Борзенкова обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Трагедия произошла 19 августа 2025 года. Ребенок ехал на эскалаторе, присел на ступеньку и положил на нее ручку. В результате конечность затянуло в движущийся механизм и малышу понадобилась травматическая ампутация.

Борзенков, являясь владельцем ТЦ "Ботаника Молл", желая избежать затрат на обслуживание эскалатора в надлежащем состоянии, не назначил ответственное лицо за организацию эксплуатации эскалатора, не обеспечил устранение нарушений и неисправностей сказано в сообщении

Суд удовлетворил совместное ходатайство законного представителя потерпевшего и обвиняемого о проведении заседаний в закрытом режиме, поэтому представители прессы удалены из зала.