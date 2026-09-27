Москва27 сенВести.В подмосковном Ильинском-Усово в день Воздвижения Креста Господня прошел Елисаветинский крестный ход, который собрал более 5 тысяч участников. Об этом сообщает РИА Новости.
Этот крестный ход проводится в день, ближайший к именинам великой княгини Елизаветы Федоровны. Паломники прошли от храма Ильи Пророка в селе Ильинское до храма Спаса Нерукотворного Образа в Усово, а его участники на маршруте по традиции переправились через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту.
(Участие в крестном ходе приняли – ред.) более 5 тысяч человекговорится в сообщении
В этом году событие приурочено к нескольким событиям, одно из которых - 130-летие коронации императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.