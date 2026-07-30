Пашинян спустя два года ответил на слова Лукашенко о том, кому нужна Армения

В Ереване спустя два года ответили на вопрос Лукашенко о том, кому нужна Армения Пашинян спустя два года ответил на слова Лукашенко о том, кому нужна Армения

Москва30 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна нашла ответ на вопрос белорусского лидера Александра Лукашенко о том, кому она нужна.

Пашинян в ходе брифинга задался вопросом, что Ереван "сделал такого", из-за чего Лукашенко выразил подобное мнение.

Сейчас мы показываем, кому нужна Армения. Уважаемый президент Белоруссии искал, искал и не находил ответа на этот вопрос. Сейчас мы даем ответ на этот вопрос: Армения нужна Китаю, США, ЕС, Ирану. И все эти партнеры нужны Армении заявил премьер

Белорусский лидер в августе 2024 года, говоря о политике Армении, в интервью телеканалу "Россия" сказал: "Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть".

Ранее Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу отношениям с РФ в двух сферах – экономической и политической.