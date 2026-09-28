В ЕС вспомнили фразу Хрущева о пуговицах на брюках солдат В ЕС вспомнили фразу Хрущева в ходе спора о товарах двойного назначения

Москва28 сен Вести.Генеральный адвокат Суда ЕС Тамара Чапета предложила толковать понятие товаров двойного назначения максимально широко, напомнив о словах советского лидера Никиты Хрущева, который в разгар холодной войны заметил, что пуговицы на брюках солдат могут считаться товаром двойного назначения.

Если солдату приходится одной рукой придерживать брюки, у него остается только одна свободная рука, чтобы стрелять, что превращает пуговицу в стратегический военный товар говорится в заключении по делу C-538/25

Чапета признала, что большинство людей сочтет поиск военного применения пуговиц преувеличением. Тем не менее, по ее мнению, понятие товаров двойного назначения в праве ЕС "необходимо трактовать широко", чтобы оно охватывало множество стратегических интересов и интересов безопасности стран Евросоюза.

Поводом для заключения адвоката стал спор австрийского производителя двухместных учебных самолетов с властями страны. Машины предназначались для обучения пилотов гражданской авиации и высшего пилотажа, а не проектировались для военных целей, они не имели военных компонентов, но конечным пользователем должны были стать ВВС Мьянмы. Австрия запретила поставку трех самолетов, технологий их производства и комплектующих, сославшись, в частности, на возможность использовать технику для обучения военных пилотов, разведки и наблюдения, а также на риск ее применения в связи с нарушениями прав человека в Мьянме.

Генадвокат предложила Суду ЕС признать, что для отнесения товара к продукции двойного назначения не нужен существенный вклад в военный потенциал. По ее мнению, достаточно самой возможности использовать гражданский учебный самолет для подготовки военных пилотов, даже если такое обучение ничем не отличается от гражданского. Еще один пример в заключении адвоката по делу относится к середине 1980-х годов, когда Ирак заказал у западногерманского производителя игрушек несколько сотен пультов управления для игрушечных автомобилей, чтобы повысить точность устаревших ракет Scud.

Заключение генадвоката не является решением Суда ЕС и не имеет для него обязательной силы. Судьи вынесут собственное решение позже, приняв во внимание позицию адвоката.