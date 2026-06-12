Пакт о миграции и убежище начинает действовать в ЕС с 12 июня

В Евросоюзе вступил в силу пакт о миграции Пакт о миграции и убежище начинает действовать в ЕС с 12 июня

Москва12 июн Вести.В пятницу, 12 июня, во всех странах Евросоюза начинает действовать пакт о миграции и убежище, который был принят еще в мае 2024 года.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала миграцию европейским вызовом, который "должен быть решен на европейском уровне". И решение, по ее словам, должно быть "эффективным, справедливым и строгим". Слова главы ЕК привел Интерфакс.

Именно это обеспечивает пакт о миграции и убежище: более надежные внешние границы, солидарность между государствами-членами и более эффективные процедуры предоставления убежища и возвращения сказала фон дер Ляйен

Как следует из коммюнике ЕК, принятый в мае 2024 года пакт пересматривает систему миграции и предоставления убежища в Евросоюзе и теперь является основой нового подхода ЕС к миграции.

В миграционный пакт входит обязательная регистрация и проверка на безопасность всех нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекают границы Евросоюза, ускоренные пограничные процедуры, а также введение более строгих механизмов для депортации тех, кто получил отказ в предоставлении защиты.

Также документ предусматривает жесткие процедуры предоставления убежища, а именно сокращение сроков рассмотрения заявлений и более строгие правила в отношении злоупотреблений и повторных заявлений.