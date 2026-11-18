Москва18 нояВести.Искусственный интеллект (ИИ) не причастен к общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из аэропортов США.
Об этом глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд рассказал журналистам.
Такие предположения действительно были. Они совершенно беспочвеннызаявил он
Ранее FAA в третий раз в истории США распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей стране. Подобные ограничения до этого вводили после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023 года.
Американский лидер Дональд Трамп, комментируя авиаколлапс, отметил, что сбой не связан с кибератакой или ИИ.