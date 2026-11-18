Глава FAA Бедфорд: приостановка вылетов из аэропортов США не связана с ИИ

В FAA назвали беспочвенными слухи о причастности ИИ к остановке полетов в США Глава FAA Бедфорд: приостановка вылетов из аэропортов США не связана с ИИ

Москва18 ноя Вести.Искусственный интеллект (ИИ) не причастен к общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из аэропортов США.

Об этом глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд рассказал журналистам.

Такие предположения действительно были​​​. Они совершенно беспочвенны заявил он

Ранее FAA в третий раз в истории США распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей стране. Подобные ограничения до этого вводили после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023 года.

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя авиаколлапс, отметил, что сбой не связан с кибератакой или ИИ.