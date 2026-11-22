Москва22 нояВести.Депутат городского совета финской Лаппеенранты Иван Девяткин 11 раз обращался в судебные инстанции с жалобами на решение властей страны закрыть границу с Россией. Одна из них была направлена в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает телерадиовещатель Yle.
Один и тот же человек подал целых 11 жалоб в различные судебные инстанции в связи с закрытием восточной границы Финляндииговорится в сообщении
По информации Yle, Верховный административный суд Финляндии зарегистрировал в общей сложности десять жалоб по этому вопросу и уже вынес три решения. Рассмотрение последнего обращения продолжается. Еще одну жалобу депутат направил в ЕСПЧ.
Девяткин фигурирует в качестве одного из заявителей во всех жалобах.
Финляндия закрыла границу с РФ в ноябре 2023 года.