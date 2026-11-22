Yle: финский депутат из Лаппеенранты подал 11 жалоб на закрытие границы с РФ

В Финляндии депутат 11 раз обжаловал закрытие границы с Россией Yle: финский депутат из Лаппеенранты подал 11 жалоб на закрытие границы с РФ

Москва22 ноя Вести.Депутат городского совета финской Лаппеенранты Иван Девяткин 11 раз обращался в судебные инстанции с жалобами на решение властей страны закрыть границу с Россией. Одна из них была направлена в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает телерадиовещатель Yle.

Один и тот же человек подал целых 11 жалоб в различные судебные инстанции в связи с закрытием восточной границы Финляндии говорится в сообщении

По информации Yle, Верховный административный суд Финляндии зарегистрировал в общей сложности десять жалоб по этому вопросу и уже вынес три решения. Рассмотрение последнего обращения продолжается. Еще одну жалобу депутат направил в ЕСПЧ.

Девяткин фигурирует в качестве одного из заявителей во всех жалобах.

Финляндия закрыла границу с РФ в ноябре 2023 года.