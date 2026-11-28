В Финляндии полиция задержала четырех человек в костюмах Губки Боба Серийных срывателей концертов в образах Губки Боба задержали в Финляндии

Москва28 ноя Вести.В Финляндии сотрудники полиции задержали четырех человек в костюмах главного героя мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", попытавшихся сорвать концерт в муниципалитете Кемпеле близ города Оулу. Об этом говорится в официальном пресс-релизе правоохранительных органов.

Злоумышленников перехватили на входе, а костюмы конфисковали. По информации правоохранителей, эта же группа ранее неоднократно срывала выступления рэп-исполнителей в Хельсинки, Оулу, Куопио и других финских городах.

Накануне полиция Оулу даже разместила в соцсетях шуточное предупреждение о том, что во время предрождественских мероприятий будет внимательно следить за порядком и "за губками".