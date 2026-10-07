Минфин Финляндии выступил за повышение пенсионного возраста до 70 лет

В Финляндии предложили постепенно повысить пенсионный возраст до 70 лет Минфин Финляндии выступил за повышение пенсионного возраста до 70 лет

Москва7 окт Вести.Министерство финансов Финляндии предложило рассмотреть постепенное повышение минимального пенсионного возраста до 70 лет. Это следует из доклада, опубликованного на сайте ведомства.

Согласно предложению, минимальный возраст выхода на пенсию по старости может увеличиваться на шесть месяцев для каждой последующей возрастной группы, пока не достигнет 70 лет.

В Минфине считают, что такая мера позволит увеличить занятость населения и будет способствовать экономическому росту страны.

По оценке ведомства, повышение пенсионного возраста может увеличить число работающих граждан на 50-120 тысяч.

Ранее сообщалось, что во втором квартале этого года в Финляндии закрылись более 12 тысяч компаний. Наиболее отрицательная динамика наблюдается в торговле и обрабатывающей промышленности.