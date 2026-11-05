Около 14 тысяч групп компаний отказались от дробления бизнеса в рамках амнистии

В ФНС сообщили, сколько предпринимателей отказались от дробления бизнеса Около 14 тысяч групп компаний отказались от дробления бизнеса в рамках амнистии

Москва5 ноя Вести.В 2025 году около 14 тыс. групп налогоплательщиков полностью или частично прекратили использовать схемы дробления бизнеса, воспользовавшись налоговой амнистией. Об этом сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В общей сложности изменения затронули около 34 тыс. налогоплательщиков. Наибольшую долю среди отказавшихся от дробления составили представители торговли – 38%. Еще 17% пришлось на строительные компании, 12% – на логистический сектор.

Перейти на работу без дробления можно несколькими способами: объединить несколько юридических лиц, перевести участников группы на общую систему налогообложения или продать входящие в нее компании независимым владельцам.

В ФНС напомнили, что амнистия охватывает налоговые периоды с 2022 по 2024 год, а для ее применения необходимо отказаться от дробления в 2025-2026 годах. Поэтому предприниматели, которые еще не воспользовались этой возможностью, могут сделать это сейчас.

Налогоплательщики, ранее не воспользовавшиеся амнистией, могут это сделать и сейчас, уточнив свои обязательства и представив соответствующие налоговые декларации сообщили в ведомстве

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