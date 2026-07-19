В фонде НАТО рассказали о главном преимуществе Европы перед Россией Глава фонда НАТО Хоммельс озвучил главное преимущество Европы перед РФ

Москва19 июл Вести.Главным преимуществом европейских стран перед Россией, Китаем и Ираном является способность мобилизовать частный капитал. Такое мнение выразил основатель венчурной компании Lakestar, председатель совета директоров ⁠Инновационного фонда НАТО (NIF) Клаус Хоммельс в разговоре с Financial Times.

В тот момент, когда начинаются закупки, вы чувствуете, что вас признают, вы чувствуете, что становитесь частью экосистемы, и маховик привлечения частного капитала работает добавил Хоммельс

Собеседник газеты отметил, что американские венчурные фонды внесли вклад в развитие европейских оборонных стартапов, но подчеркнул необходимость сохранения "европейского контроля над управлением". Он заявил, что при любом обострении ситуации приоритет должен отдаваться интересам Европы.

По его мнению, текущий год станет решающим для молодых оборонных компаний континента: им предстоит доказать эффективность своих технологий и получить первые контракты от военных ведомств. Хоммельс также призвал европейские компании к слияниям, чтобы сформировать более крупных игроков и повысить конкурентоспособность на рынке закупок вооружений.

Кроме того, в интервью он указал на недавние действия США по ограничению доступа к моделям ИИ Anthropic как на сигнал о том, что Европе необходимо укреплять свою технологическую независимость.