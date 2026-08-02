В ФРГ духовой оркестр три дня без перерыва играл музыку для мирового рекорда

В ФРГ пытаются установить рекорд по длительности концерта духовых инструментов В ФРГ духовой оркестр три дня без перерыва играл музыку для мирового рекорда

Москва2 авг Вести.Оркестр из немецкого города Нюрнберг на протяжении трех дней без перерыва играл музыку, чтобы установить рекорд по длительности концерта духовых инструментов. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации журналистов, оркестр играл в церкви Святого Иакова. Концерт завершился богослужением, которое посетило большое количество людей.

В Нюрнберге на протяжении 72 часов без перерыва играли духовые инструменты​​​... Около 1,8 тысячи музыкантов в течение трех суток, до утра воскресенья, пытались установить мировой рекорд говорится в публикации

Отмечается, что в настоящий момент музыканты ожидают от Института рекордов Германии признания результата.

Как уточнило агентство, сейчас рекорд официально никому не принадлежит. Однако впервые его попытался установить духовой оркестр в Гамбурге в 2023 году. Тогда музыканты отыграли 24-часовой концерт.