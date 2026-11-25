Многотысячный протест работников Volkswagen с гробами прошел в Эмдене

В ФРГ сотрудники Volkswagen принесли черные гробы на протест против закрытия Многотысячный протест работников Volkswagen с гробами прошел в Эмдене

Москва25 ноя Вести.В немецком городе Эмдене прошла многотысячная акция протеста против закрытия заводов автоконцерна Volkswagen и политики жесткой экономии. Участники митинга принесли к комплексу "Нордзеехалле" черные гробы с логотипами автогиганта, символизируя похороны предприятий и тарифных соглашений, сообщает РИА Новости со ссылкой на NDR.

К демонстрации присоединились сотрудники различных производственных площадок концерна, представители профсоюза IG Metall, работники торговли и учащиеся. Протестующие выразили серьезную тревогу за будущее рабочих мест из-за отсутствия гарантий новых заказов со стороны руководства.

Первый раунд тарифных переговоров между представителями Volkswagen и профсоюзами, состоявшийся сразу после митинга, завершился безрезультатно.