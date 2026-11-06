Около 400 тысяч сотрудников металлургической отрасли в ФРГ вышли на забастовки

Сотни тысяч металлургов Германии вышли на забастовки ради повышения зарплат Около 400 тысяч сотрудников металлургической отрасли в ФРГ вышли на забастовки

Москва6 ноя Вести.Около 400 тысяч металлургов Германии вышли на предупредительные забастовки из-за разногласий с работодателями по повышению зарплат. Об этом сообщил профсоюз работников металлообрабатывающей промышленности IG Metall.

По данным профсоюза, акции затронули 3,8 тысячи предприятий по всей Германии. Одним из самых крупных стал митинг на заводе Audi в Неккарзульме, в котором участвовали более 6,5 тысяч человек.

Профсоюз ведет с предприятиями коллективные переговоры, в которых добивается повышения зарплат работникам. IG Metall требует повышения оплаты труда для 3,7 миллиона работников на 5%, предоставления твердых гарантий сохранить рабочие места, а также осуществления инвестиций в модернизацию производства. Всего прошло три раунда переговоров, ответ на актуальные требования профсоюз ожидает на новых переговорах в понедельник.

Ранее IG Metall пригрозил концерну Volkswagen забастовками в случае, если тот решит сократить около 12 тысяч человек к 2030 году.