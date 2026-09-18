В ФРГ заявили о завершении эпохи безусловной трансатлантической дружбы Мерц: время безусловной трансатлантической дружбы осталось в прошлом

Москва18 сен Вести.Время "безусловной трансатлантической дружбы", вероятно осталось в прошлом. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о фундаментальных изменениях в отношениях ФРГ и США в ходе выступления на предвыборном мероприятии берлинского отделения Христианско-демократического союза (ХДС).

Эта эпоха безусловной трансатлантической дружбы, вероятно, закончилась на обозримое будущее. На другой стороне Атлантики мы наблюдаем изменение политической позиции, изменение в том числе и оценки трансатлантического союза, которое мы, возможно, и представить себе не могли сказал он

Канцлер отметил, что это следует расценивать как шанс и использовать его. Например, "взять на себя больше ответственности за самих себя". В частности, он сослался на то, что федеральное правительство резко увеличило расходы на оборону.