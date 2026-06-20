Депутат Самылин: нужно переобучать предпенсионеров, которых заменяют ИИ

В ГД предложили переобучать предпенсионеров, которых заменяют ИИ Депутат Самылин: нужно переобучать предпенсионеров, которых заменяют ИИ

Москва20 июн Вести.Депутат Госдумы Ярослав Самылин предложил ввести государственную программу профессиональной переподготовки предпенсионеров при внедрении ИИ в компанию и автоматизации рабочих мест, соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова имеется у РИА Новости.

Разработка государственных программ целевой переподготовки снимет с работодателей нагрузку по цифровой адаптации сотрудников отмечается в сообщении

Депутат пояснил, что в настоящее время такая переподготовка имеется для молодежи.