Москва20 июнВести.Депутат Госдумы Ярослав Самылин предложил ввести государственную программу профессиональной переподготовки предпенсионеров при внедрении ИИ в компанию и автоматизации рабочих мест, соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова имеется у РИА Новости.
Разработка государственных программ целевой переподготовки снимет с работодателей нагрузку по цифровой адаптации сотрудниковотмечается в сообщении
Депутат пояснил, что в настоящее время такая переподготовка имеется для молодежи.