В ГЭС-2 покажут знаменитый банан, проданный за 6,2 млн долларов Приклеенный к стене банан за 6,2 млн долларов впервые покажут в Москве

Москва12 ноя Вести.В Доме культуры "ГЭС-2" в Москве впервые покажут знаменитую инсталляцию итальянского художника Маурицио Каттелана "Комедиант", представляющую собой приклеенный скотчем к стене банан. Об этом пишет The Art Newspaper Russia.

Произведение искусства было создано в 2019 году, а в 2024-м получило вторую жизнь – один из экземпляров купил на аукционе Sotheby’s криптовалютный предприниматель Джастин Сан, заплатив 6,2 млн долларов.

В ГЭС-2 инсталляцию покажут в рамках выставки "Вещи. Идолы. Бананы", куратором которой стал Франческо Бонами. Вход на выставку будет бесплатным.

Как поясняет издание, под названием "Комедиант" выставляется не тот же самый банан, который был приобретен Джастином Саном в 2024 году – тот был публично съеден новым владельцем ради получения "уникального художественного опыта". За миллионы долларов коллекционер получил не только объект, но и сертификат подлинности, а также подробную 14-страничную инструкцию по воссозданию экспоната. Там указано, на какой высоте нужно крепить банан (строго 160 см от пола) и как часто объект нужно менять объект (каждые 7-10 дней).