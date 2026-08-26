Фонтан из 200 литров сгущенки запустили на аграрной выставке в Омске

В Омске появился фонтан из 200 литров сгущенки Фонтан из 200 литров сгущенки запустили на аграрной выставке в Омске

Москва26 авг Вести.Сладкая инсталляция появилась в Омске к открытию выставки "АгроОмск", сообщает корреспондент ИС "Вести".

Посетители могут полюбоваться на фонтан из 200 литров сгущенки. Экспонат создан для красоты, пробовать сгущенку из фонтана нельзя. Однако гостей угощают блинчиками со сладкой начинкой.

Выставка проходит в парке "На Королева" с 26 по 30 августа. Здесь представлена большая экспозиция спецтехники.

В этом году выставка посвящена Году единства народов России. Эта тематика отразится не только на выступлениях творческих коллективов, но и на экспонатах. Заявки на участие поступили от более чем 300 представителей регионов России и зарубежья.