В Германии признали зависимость Европы от США в сфере противовоздушной обороны Экс-министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр: Европа зависит от США в сфере ПВО

Москва22 ноя Вести.Европейские страны все еще зависят от Соединенных Штатов в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявила бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью журналу Der Spiegel.

По ее мнению, Европе необходимо стать более самостоятельной в вопросах обеспечения собственной безопасности.

Хотя мы сделали огромные шаги вперед, все еще остается целый ряд возможностей, в которых мы зависим от США. Например, в сфере противовоздушной обороны сказала Крамп-Карренбауэр

Ранее программный директор клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что Европейский союз пока не стал равноправным участником в отношениях с Вашингтон и не смог преодолеть зависимость от него. При этом, отметил он, Брюссель не оставляет попытки увеличить свой политический вес.