В Германии представитель ультраправого движения собрал почти 30% голосов

В Германии впервые за 80 лет во второй тур выборов вышел ультраправый кандидат В Германии представитель ультраправого движения собрал почти 30% голосов

Москва7 июн Вести.В городе Ауэ-Бад-Шлема (Федеральная земля Саксония) ФРГ во второй тур выборов мэра вышел кандидат от ультраправой партии, представитель ультраправого движения Стефан Хартунг. Об этом пишет The New York Times.

Политик является участником движения "Свободные саксонцы". Во время голосования он набрал почти 30% голосов жителей.

Сам Хартунг отрицает, что имеет неонацистские взгляды, хотя, по информации спецслужб, остается членом партии "Родина", которую квалифицируют как экстремистская.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет никаких сомнений, что нацизм в Европе возрождается.