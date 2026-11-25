Москва25 ноя Вести.Ученые обнаружили новый вид бабочек, обитающий в горных тундрах Чукотки и других регионов Северо-Восточной Азии. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Евгений Кошкин.

Новый вид получил название медведица Куберской в честь старшего научного сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Ольги Куберской. Именно она в июле 2026 года привезла мне двух бабочек со Станового хребта, чей необычный рисунок крыльев и заставил исследователей усомниться в их принадлежности к известным видам отметил Кошкин

Бабочки нового вида имеет ярко-пестрый окрас, а размах ее крыльев достигает более 5 см.

По словам специалиста, ареал нового вида оказался очень широким. "Медведица Куберской" встречается не только в горной тундре Чукотки, но и в Магаданской области, Якутии, а также на севере Забайкалья и в Хабаровском крае.

Ученые продолжают изучать обнаруженный вид бабочек, чтобы глубже понять его биологию и место в природе.