На Сахалине на пике Чехова нашли капсулу времени из СССР

В горах Сахалина нашли капсулу времени с запиской 1980 года На Сахалине на пике Чехова нашли капсулу времени из СССР

Москва22 июн Вести.На Сахалине участники команды "Урбан Икс Сахалин" нашли на пике Чехова капсулу времени - алюминиевый флакон с запиской, датированной 1980 годом. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда - Сахалин".

Находка была обнаружена под крупным камнем. Внутри флакона из-под валидола лежало послание, оставленное почти полвека назад. Автор - Валерий Леонидович Мальцев 1956 года рождения - посвятил свое восхождение XXII летним Олимпийским играм в Москве. Записка датирована 16 июля 1980 года и заверена личной подписью.

Находка вызвала бурю эмоций: на опубликованном в соцсетях видео видно, как молодые люди радостно кричат, осознав, что держат в руках настоящее письмо из прошлого рассказали представители команды

После публикации видео в социальных сетях сахалинцы обратились к землякам с просьбой помочь найти автора. Их поиски увенчались успехом - Валерия Леонидовича удалось разыскать. В ближайшее время команда планирует связаться с ним и лично рассказать о своей находке.