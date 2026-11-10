В Горно-Алтайске за три недели до зимы расцвели одуванчики На Алтае вновь зацвели одуванчики, температура в ноябре побила рекорды

Москва10 ноя Вести.В Горно-Алтайске температура 9 ноября побила все рекорды. Столбики термометров поднялись почти до +21 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ИС "Вести".

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При этом 10 ноября температура резко упала до +6 градусов, что пока существенно теплее ноябрьской нормы.

Как уточняет специалист, 11 ноября похолодание усилится, осадки с утра станут переходить в снегопады. Во второй половине недели установится погода в рамках климата — в дневные часы от -1 до +2.