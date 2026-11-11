Российского водителя могут оштрафовать за гудок, которым он торопит пешехода

В Госавтоинспекции пояснили, когда водитель может получить штраф за гудок Российского водителя могут оштрафовать за гудок, которым он торопит пешехода

Москва11 ноя Вести.Водителю может грозить предупреждение или штраф в 500 рублей за гудок, которым он торопит пешехода на переходе без необходимости, сообщили Autonews.ru в Госавтоинспекции.

Согласно пункту 19.10 Правил дорожного движения (ПДД), водители могут использовать гудок (звуковой сигнал) только в двух случаях: для предупреждения о намерении совершить обгон вне населенного пункта или предотвращения ДТП.

Таким образом, безосновательная подача звукового сигнала может квалифицироваться по ст. 12.20 КоАП и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 руб. пояснили в ведомстве

Как отметили в Госавтоинспекции, пешеход идти медленно, если это обусловлено возрастом или состоянием здоровья. Однако задерживаться или останавливаться на проезжей части без весомых причин запрещено.