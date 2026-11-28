В Госдуме объяснили, сколько питомцев можно держать в квартире Депутат Якубовский: держать дома можно любое число животных

Москва28 ноя Вести.Российские федеральные законы не устанавливают ограничений на количество животных, которых можно держать в квартире, сообщил зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский агентству РИА Новости.

На текущий момент федеральное законодательство не устанавливает конкретного ограничения на количество кошек или собак, которых можно содержать в квартире сказал он

При этом депутат уточнил, что хозяева обязаны обеспечивать питомцам надлежащие условия, соблюдать санитарные и ветеринарные нормы, а также не нарушать права соседей.

Якубовский уточнил, что само по себе наличие нескольких питомцев в квартире не считается нарушением. Однако он указал на важность того, чтобы содержание животных не приводило к антисанитарии, не создавало угрозу безопасности или не мешало соседям.

Депутат также отметил, что необходимо учитывать нормы регионального законодательства. Субъекты РФ могут вводить дополнительные требования к содержанию домашних животных, а за нарушение таких правил предусмотрена административная ответственность.