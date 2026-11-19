Девелопер указал на важность инфраструктуры для животных при выборе жилье Большинство россиян учитывают условия для питомцев при выборе новостройки

Москва19 ноя Вести.Около 84% россиян в той или иной степени учитывают наличие инфраструктуры для домашних животных при выборе квартиры в новостройке. Об этом NEWS.ru сообщил совладелец и сооснователь Группы "Родина" Антон Винер со ссылкой на результаты исследования.

Согласно исследованию, домашние животные есть у половины респондентов. Чаще всего россияне содержат кошек (56%) и собак (34%).

Почти две трети опрошенных отмечают необходимость отдельного места для лежанки, домика или клетки животного в квартире. Для 46% важно удобное хранение корма и принадлежностей, 43% обращают внимание на площадь жилья, а 35% — на качество шумоизоляции.

При этом для половины опрошенных важно иметь рядом с домом пространство для прогулок – зеленые зоны или площадки. Еще 27% сказали о важности лапомоек.

Кроме того, каждый четвертый участник исследования считает полезным наличие ветеринарной клиники поблизости.

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