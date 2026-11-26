В Госдуме приняли закон о привлечении срочников к тушению пожаров Госдума приняла закон о привлечении к тушению пожаров срочников

Москва26 ноя Вести.В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект о прохождении срочной службы в пожарных частях.

Уточняется, что изменения позволят комплектовать подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву.

В пояснительной записке подчеркивается, что в последние годы в подразделениях ФПС наблюдается тенденция оттока кадров, что приводит к снижению тактических возможностей на месте возгорания. Во время происшествий это может послужить причиной роста площади пожара, травмирования людей и увеличения ущерба.

Кроме того, расширяется зона ответственности воинских подразделений ФПС. Сейчас подразделения создаются исключительно в целях организации профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в закрытых административно-территориальных образованиях, федеральной территории, особо важных и режимных организациях. Изменения расширяют возможности ФПС, позволяя проводить профилактику и тушить пожары в населенных пунктах и организациях.

В феврале 2026 года глава МЧС Александр Куренков заявил, что в его министерство для прохождения службы в качестве пожарных могут направить до 5 тысяч солдат-срочников. По его словам, соответствующие соглашения с Министерством обороны достигнуты, а укомплектование ФПС срочниками не потребует увеличения штатной численности ведомства.